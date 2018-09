Nemački stručnjak za DW: Razmena teritorija realna opcija, ali i korak ka novim podelama

Beta pre 1 sat

Razmena teritorija između Kosova i Srbije je realna opcija ako na njoj istraju lokalni lideri, a dozvole je velike sile, ali bi to na duge staze bio korak ka novim podelama i stvaranju Velike Albanije, ocenio je u intervjuu za Dojče vele (Deutsche Welle - DW) Milan Nič, stručnjak Nemačkog društva za spoljnu politiku.Na pitanje da li je razmena teritorija realna opcija Nič je rekao da "jeste, ako su lokalni lideri spremni da istraju na njoj, a dozvole je ključni spoljni igrači, velike sile i glavne diplomatske snage".On je međutim izrazio zabrinutost da to ne bi bio kraj priče."Iluzija je misliti da možete imati sasvim malu kontrolisanu razmenu teritorija. Razumljivo je zašto je to privlačna ideja kada je u pitanju taj mali komad Balkana - ako govorimo o severu Kosova i Preševu - ali tu neće stati. To je korak unazad ka novoj podeli koja neće stati u Mitrovici. Počeće u Mitrovici, a sutra će biti velika podela u Bosni i možda u Makedoniji. Čujem i zabrinutost zbog paralelnih aranžmana Prištine i Tirane: drugim rečima, na duge staze ove razmena teritorija na etničkom principu smatra se korakom ka Velikoj Albaniji", dodao je.Upitan da li Nemačka omekšava poziciju po pitanju granica na Balkanu, Nič je rekao da je pozicija Berlina vrlo jasna i da ne vidi "nikakve promene ili zaokrete u nemačkoj poziciji".Prema njegovim rečima jedan od igrača koji menjanju stavove je "definitivno Vašingotn"."Izjava (savetnika predsednika SAD za nacionalnu bezbednost) Džona Boltona za mene je znak da su spremni da razmotre nova rešenja jer više nisu posebno zainteresovani", rekao je dodajući da se u Vašingtonu na ulogu SAD i vođstvo u regionu više ne gleda kao na stvar koju žele da nastave, već je taj problem ostavljen Evropljanima.Nič je rekao i da je Berlin "veoma nezadovoljan ulogom komesara (EU za proširenje Johanesa) Hana, visoke predstavnice (Federike) Mogerini i austrijskog predsedavanja EU poslednjih dana jer su ohrabrivali lidere Srbije i Kosova da krenu ovim putem"."Zvanično su govorili da je istorijski dogovor važniji od detalja. A to nije usklađena pozicija EU. Išli su austrijskom linijom, doprineli su izvesnom diplomatskom momentumu na osnovu inicijativa iz Beograda, ali su solirali", dodao je.Nič je rekao i da je za srpsku stranu razmena teritorija još od 1999. bila opcija koju su neki odobravali, a sada, kako je dodao, "predsedniku Vučiću treba nešto za domaću javnost ako prizna Kosovo, a to znači da želi neku teritoriju".