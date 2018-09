Nedimović: Sve počinje i završava se na ekonomiji... Ako nema jake ekonomije, nema ni opstanka! Dodatna sredstva za poljoprivrednike na Kosmetu

BEOGRAD - Ove godine Vlada Srbije izdvojila je dodatna sredstva direktne podrške poljoprivrednicima sa KiM, izjavio je ministar poljporivrede Branislav Nedimović i dodao da se sve odvija onako kako je dogovoreno. On je rekao da je u saradnji sa Kancelarijom za KiM izdvojeno dodatnih 200 miliona za opremu poljoprivrednih proizvođača, kao i da je podrška poljoprivrednicima važna jer je to osnovna delatnost mnogih na KiM. On je kazao,...