"Ima dokaza da Asad hoće da upotrebi hemijsko oružje"

To je rekao novi američki izaslanik za Siriju Džim Džefri. On je upozorio da bi bilo kakav napad na poslednju veliku pobunjeničku enklavu predstavljao "nesmotrenu eskalaciju", javio je Rojters. Bilo kakva ofanziva je za nas neprihvatljiva, dodao je Džefri. Sirijski premijer Imad Hamis u sredu je izjavio da će provincija Idlib koju kontroliše opozicija uskoro biti vraćena pod suverenitet Sirije. On je istovremeno obećao da će pobediti u...