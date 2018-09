Ivanović: Nadamo se predsedniku, razumećemo ako ne dođe

Ivanović je za Tanjug rekao da se Srbi na KiM nadaju da će do posete predsednika Vučića ipak doći, ali će razumeti i ako se to ne dogodi. Veselji je, kaže Ivanović, opravdao mišljenje koje o njemu vlada. "Ovo je jasna pretnja i provokcija koja pokušava da spreči posetu predsednika Vučića i da destabilizuje situaciju na KiM", rekao je Ivanović. On je naveo da poruka Veseljija ne ide u pravcu kompromisa i da Veselji ne govori iz svoje glave,...