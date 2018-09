Danas pretežno sunčano i toplo, do 30 C

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, dok se po podne na jugozapadu i jugu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, u planinskim predelima istočne Srbije i jak. Jutarnja temperatura od 13 do 18 C, najviša dnevna od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar...