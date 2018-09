Uživajte danas, uveče mogući pljuskovi

Foto: Mondo/ Stefan Stojanović Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar, a u planinskim predelima istočne Srbije jak. Jutarnja temperatura biće od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu će danas takođe biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz jutarnju temperatura oko 16 stepeni, a najvišu dnevnu oko 27. Meteorološke prilike biće relativno povoljne po hronične bolesnike, a blagi oprez savetuje se osobama sa srčanim...