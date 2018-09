Del Potro u finalu Ju Es opena posle predaje Nadala

Beta pre 1 sat

Argentinski teniser Huan Martin del Potro plasirao se u finale Otvorenog prvenstva SAD, pošto mu je večeras posle drugog seta Španac Rafael Nadal predao meč zbog povrede.Del Potro je u trenutku predaje vodio sa 7:6 i 6:2, a Nadal je meč predao zbog povrede desnog kolena posle sat i 59 minuta igre.Argentinac će u finalu Ju Es opena igrati protiv boljeg iz duela između Novaka Đokovića i Japanca Keija Nišikorija.Na početku meča Argenitnac i Španac razmenili su po brejk, da bi potom u finišu Del Potro ponovo stekao prednost brejka i došao u priliku da servira za vođstvo od 1:0.Nadal je ipak ponovo uspeo da uzvrati oduzimanjem servisa, a potom i set odvede u taj-brejk. Odlučujući gem pripao je Argentincu rezultatom 7:3.Španac je prethodno sredinom prvog seta prvi put tražio medicinsku pomoć kako bi mu se bandažiralo koleno.U drugom setu Nadal se nije dobro kretao s obzirom na to da je vidno imao bol u kolenu. Del Potro je to iskoristio i s dva brejka lako došao do vođstva od 2:0.Ubrzo po završetku seta Nadal je odlučio da preda meč.