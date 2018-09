Danas oblačno, ali toplo: U narednih sat vremena na jugu Bačke, u Sremu i na jugozapadu Srbije kiša, najviša dnevna i do 29 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, na severu sa periodima sunčanog vremena, dok se u ostalim predelima očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša od 25 do 29 stepeni. Prema prognozi RHMZ, vetar će biti slab do umeren, severozapadni. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog...