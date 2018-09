Danas promenljivo oblačno i toplo

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, na severu sa periodima sunčanog vremena, a u ostalim predelima sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni a najviša od 25 do 29 stepena Celzijusa. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena, naročito posle podne. Duvaće slab, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 17 a najviša oko 27 stepeni. Očekuju se povolјne biometeorološke prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti. Izvesne tegobe mogu...