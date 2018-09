Vulin napustio studio: Nemojte, molim vas, to da me pitate

Vojska Srbije će poštovati odluke predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića i sve što on bude naredio će biti sprovedeno.

B92 pre 3 sata | Â Tanjug

Rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. "Predsednik je vrhovni komandant Vojske Srbije i sve što on bude rekao biće sprovedeno. On može da naredi upotrebu vojske i sve što on bude rekao biće sprovedeno. On je taj koji će o tome odlučiti. Ako on kaže da treba obezbediti njegovu bezbednost ili da prođe do mesta gde hoće, to će biti obezbeđeno", kazao je Vulin. Upitan kako će Srbija reagovati ako napadnu predsednika, Vulin je kazao da ga to...