Osaka nadigrala Vilijams za prvu grend slem titulu

Japanska teniserka Naomi Osaka osvojila je večeras svoju prvu grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu Otvorenog prvenstva SAD pobedila Amerikanku Serenu Vilijams sa 6:2, 6:4.Osaka je tako postala prva Japanka koja osvojila grend slem titulu, ali je i sprečila Vilijams da 24. put podigne trofej na nekom od najvećih turnira.Posle uvodnog gema koji je dobila Vilijams, 20-godišnja Osaka je zaigrala sjajno i osvojila narednih pet gemova za više nego ubedljiv početak meča.Amerikanka na početku drugog seta podigla nivo igre i prva je stigla do brejka. Povela je sa 3:1 i kada je izgledalo da sve drži u svojim rukama Osaka je uzvratila odmah u narednom gemu.Nakon upozorenja sudije Karlosa Ramosa koje je Vilijams dobila zbog toga što je dobila savet trenera, usledilo je još jedno zbog lomljenja reketa. Ona je izgubila poen, pa je naredni gem počela sa 0:15 koji je na kraju i izgubila (3:3).Osaka je uz novi brejk povela sa 4:3 posle čega je usledila prava drama na terenu. Vilijams je ušla u raspravu sa sudijom, rekla mu je da je lopov jer joj je oduzeo poen nakon čega je usledila još jedna kazna za Amerikanku - oduzimanje gema.Japanka je tako bez igre stigla do 5:3. Vilijams je lako osvojila naredni gem uz neverovatnu buku na "Artur Eš" stadionu, ali to nije poremetilo Osaku koja je sjajnom igrom u narednom gemu završila meč za svoju najveću titulu u karijeri.Sudiji Karlosu Ramosu posle meča nije dodeljena uobičajena nagrada, publika je uglavnom zviždala, a Osaka je prvi grend slem trofej dočekala u suzama