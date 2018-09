Vučić: Nemamo rešenje na vidiku, molim se Bogu da ga bude u narednih 10 godina (VIDEO)

Beta pre 4 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kosovskoj Mitrovici da je notorna laž da je dogovorio da do kraja godine "preda Kosovo i Metohiju" i da jedino želi da izbori veća prava za Srbe na Kosovu kroz kompromis i dodao da Srbija nema nikakav nacrt rešenja za Kosovo, niti je blizu njega."To je notorna laž i da nikome od nas ne pada na pamet da u takvom poslu učestvujemo, jedino što želimo je da za vas izborimo veća prava", rekao je Vučić i dodao da rešenje nije na vidiku, ali da se "Bogu moli da ga bude u narednih 10 ili 20 godina".Vučić je rekao da će kada bude imao nešto da saopšti o dogovoru, to će saopštiti "ne u Beogradu, već u Kosovskoj Mitrovici".On je dodao da ne želi da menja granice, već prava Srba na Kosovu."Hoću da za vas osvojimo sva ona prava koja vam pripadaju. Hoću vaše pravo na život, slobodu, rad, učenje kretanje. Ako zbog tih prava hoćemo da učinimo kompromise", rekao je Vučić i dodao da će se boriti da "naša crkva bude naša i sa našom imovinom, a ne da nam sutra drugu crkvu izmisle".On je rekao da se neće dvoumiti da zaštiti srpski narod, ako na bilo kom delu Kosova i Metohije bude napadnut."Svima onima koji misle da srpskom narodu mogu da prete, da mogu da uzimaju ono što je naše - moj odgovor je Srbija to nikome i nikada neće dozvoliti", kazao je Vučić.Predsednik Srbije je rekao da je njegova ideja je Srbija sačuva svoj narod, da sačuva zemlju i institucije, da čuva mir i pokuša da uspostavi mostove prijateljstva sa Albancima i traži dogovor."Moramo da živimo zajedno i jedni pored drugih. Moramo da pregovaramo. Neko nekada u budućnosti moraće da postigne dogovor sa Albancima. Priča da ćemo jednog dana moći da im vratimo milo za drago, su bajke za decu. neće biti lakih rešenja i za njih i za nas. Ali ćemo imati više dece i naše i njihove koje će ostati ovde", rekao je Vučić.On je dodao da njegov posao nisu "sumanute vizije Kosova bez Albanaca", ili još gore bez Srba i da njegov posao u ovoj, "a ne nebeskoj Srbiji"."Sa tog neba smo već pali i razbili glave... Zato danas govorim o realnosti, a ne pevam borbene pesme. Obećavam da nikome nećemo dozvoliti da oružje i municiju koristi protiv vas", rekao je Vučić, što je propraćeno aplauzom.On je dodao da neće dozvoliti da neko ponižava Srbiju, već da kompromis predstavlja ono kada svi dobiju ponešto, a niko ne dobije sve.Vučić je zahvalio Srbima u Kosovskoj Mitrovici što čuvaju i brane "srpsko postojanje na Kosovu i Metohiji" i ne odustaju."Obaveza je moja da kažem da ćemo, dragi prijatelji, i u dobru i u zlu uvek biti uz naš srpski narod na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić, propraćenen aplauzom.On je dodao da je put koji je pred Srbijom put u budućnost srpske dece.Tokom govora, Vučić je rekao i da je bivši predsednik Jugoslavije Slobodan Milošević bio veliki srpski lider, ali da želje Srbije u to vreme nisu bile realne i da Srbija nije shvatala da nije sama u svetu i da se bez sveta ne može i da je zbog toga platila cenu."Pre oko 30 godina, stotina hiljada ljudi, a Milošević je tada bio dovoljno veliki da ih okupi, dočekalo je kraj njegovog govora. Pevao je naš narod, sa verom i ubeđenjem, zaneseni i ponosni, 'Ko to laže, ko to kaže Srbija je mala'", rekao je Vučić i dodao da je Srbiju posle toga dočekalo tri rata, da su Srbi ginuli u Kninu, Sarajevu i Prištini, a da se danas u Kninu vijori "šahovnica", u Sarajevu broj Srba prepolovljen, a u Prištini živi tek nekoliko Srba.On je rekao da Srbija raste danas u miru jer ulaže u život, a ne razbacuje ga okolo, jer se oslanja na znanje i rad, a ne na puške.Vučić je dodao da Srbija danas može da bira svoj put, put u Evropu, ali može glasno da kaže svima da neće u Nato, što je propraćeno glasnim aplauzom.