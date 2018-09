U Srbiji sutra do 29 stepeni, popodne mogući pljuskovi

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne u planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Kako je saopštio RHMZ, duvaće slab do umeren, na planinama istočne Srbije jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do...