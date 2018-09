Vulin hitno napustio jutarnji program: Sve što Vučić naredi, biće sprovedeno, ne pitajte kako ćemo reagovati ako ga napadnu

Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je danas da će Vojska Srbije poštovati odluke predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića i da će sve što on bude naredio biti sprovedeno. "Predsednik je vrhovni komandant Vojske Srbije i sve što on bude rekao biće sprovedeno. On može da naredi upotrebu vojske i sve što on bude rekao biće sprovedeno. On je taj koji će o tome odlučiti. Ako on kaže da treba obezbediti njegovu bezbednost ili...