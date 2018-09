Đoković se vratio gde mu je mesto – u top 3 na ATP listi

Đoković je u finalu poslednjeg Grend slema u sezoni savladao Huana Martina del Potra rezultatom 6:3, 7:6 (7-4), 6:3. Novak je tako preskočio upravo Del Potra na trećoj poziciji na ATP listi i od ponedeljka će imati 6.445 bodova, 455 manje od drugoplasiranog Rodžera i 2.315 manje od prvog Nadala. Kada se na to doda da će Španac verovatno malo odsustvovati zbog povrede kolena i da Đoković do kraja ne brani niti jedan poen, dolazi se do...