Đoković osvojio Ju Es open, treći put u karijeri

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas, treći put u karijeri, titulu na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku, pošto je u finalu pobedio Argentinca Huana Martina Del Potra posle tri seta, 6:3, 7:6, 6:3.Đoković je osvojio 14. grend slem titulu u karijeri i izjednačio se sa Pitom Samprasom na trećem mestu večne liste po broju najvećih titula.Meč je odigran pod krovom stadiona "Artur Eš" zbog kiše u Njujorku, a trajao je tri sata i 17 minuta.Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoj servis, sve do osmog, kada je Đoković oduzeo servis Del Potru, koji je pre toga imao prednost od 40:0. Đoković je posle toga osvojio gem na svoj servis i poveo u meču.U prvom gemu drugog seta srpski teniser nije iskoristio dve brejk lopte, ali je to ispravio u trećem gemu, oduzeo je servis Del Potru i poveo sa 2:1. Posle toga je zadržao svoj servis i stekao dva gema prednosti, ali je zatim Argentinac popravio igru i preokrenuo na 4:3.Đoković je u tim trenucima bio ljut na Del Potrove navijače koji su glasno navijali, gestikulirao je prema njima i u više navrata ih opsovao.Naredni, osmi gem trajao je 20 minuta, Del Potro nije iskoristio tri brejk lopte, pa je srpski igrač izjednačio na 4:4. Obojica su posle toga osvojili po dva gema na svoj servis i odigran je taj-brejk, koji je Đoković dobio sa 7:4. Drugi set, tokom kojeg su se teniseri požalili da krov prokišnjava, trajao je sat i 36 minuta.Đoković je na početku trećeg seta smirio igru, ali je i iskoristio mali pad u igri Del Potra, u četvrtom gemu napravio je brejk i poveo sa 3:1. Argentinac je odmah vratio brejk, nakon nešto slabijih servisa Đokovića, i posle osvojenog gema na svoj servis izjednačio je na 3:3.Srpski teniser je posle toga vraćao skoro sve servise Del Potra, igrao je sigurno, osvojio tri uzastopna gema i ostvario veliku pobedu, treći trofej na Ju Es openu.Prethodno je 2011. u finalu pobedio Španca Rafaela Nadala, a 2015. godine bio je bolji od Švajcarca Rodžera Federera.Srpski teniser osvojio je 71. titulu u karijeri, a popraviće i plasman na ATP listi.Del Potro je do sada osvojio jednu grend slem titulu, upravo na Ju Es openu 2009. godine, a ostao je na 22. titule u karijeri.