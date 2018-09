Đoković srećan zbog treće titule na Ju Es openu

Beta pre 3 sata

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je srećan što je osvojio Otvoreno prvenstvo SAD i da je posle teškog perioda zbog povrede i operacije lakta, želeo da se vrati na teren i osvaja najveće trofeje.Đoković je danas u finalu Ju Es opena pobedio Argentinca Huana Martina Del Potra sa sa 6:3, 7:6, 6:3 i osvojio 14. grend slem titulu u karijeri, a treću u Njujorku."Ovde sam zahvaljujući onima koji me vole, porodice, dece, članova tima. U teškim trencima kada sam imao povredu i operaciju, shvatio sam kroz šta je prolazio Huan Martin tokom tri godine. Učite iz tih teških trenutaka, kada ste pali, kada stvari ne idu, ali želeo sam da se vratim, da izvučem najbolje iz sebe i uz podršku najbližih došao sam opet u ovu poziciju", rekao je Đoković posle meča.On je rekao i da se nadao da će njegov idol Sampras biti na finalu i poručio mu je da ga voli.Đoković, koji će se sa šestog popeti na treće mesto na ATP listi, čestitao je Del Potru na rezultatima otkako se vratio posle povrede."Verovao je da će se vratiti u sam vrh, u tome je uspeo i nadam se da će jednog dana odavde otići sa šampionskim peharom", naveo je on.Govoreći o atmosferi tokom meča, Đoković je rekao da se zbog argentinskih navijača u jednom trenutku osećao kao da je fudbalska utakmica."Atmosfera je bila sjajna, navijači su obojici dali poštovanje koje zaslužuju. Nikada nisu prelazili granicu, to je bilo sjajno", rekao je Đoković, koji je trijumfom u Njujorku zaradio 3,8 miliona dolara.Del Potro je rekao da je Đoković zasluženo pobedio i da je ponosan na svoje rezultate."Nije mi lako sada da govorim, ali srećan sam što sam igrao finale protiv ovog neverovatnog igrača i ikone sporta. On je jedan od mojih velikih prijatelja, jedan od onih koje volim da gledam kako osvaja titule. Nije mi lako što sam izgubio, ali drago mi je zbog Novaka i njegovog tima, ovo je zaslužio, u potpunosti", rekao je Del Potro.On je pre devet godina na Ju Es openu osvojio jedinu grend slem titulu, a ove godine igrao je u drugom grend slem finalu."Nikada nisam želeo da odustanem tokom velikih problema sa povredama. Želeo sam da rešim te probleme i da se ponovo vratim ovde. Tu sam posle devet godina, Ju Es open je moj omiljeni turnir i ponosan sam", naveo je Del Potro.Del Potro će sa trećeg pasti na četvrto mesto na ATP listi.Najviše osvojenih grend slem titula ima Švajcarac Rodžer Federer - 20, iza njega je Španac Rafael Nadal sa 17, a zatim slede Đoković i Sampras sa po 14.