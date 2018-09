Senator Džonson: SAD neće nametati rešenje

Beta pre 1 sat

Američki senator Ron Džonon izjavio je danas da SAD ne nameću nikakva rešenja za Kosovo i daju predsedniku Aleksandru Vučiću prostor za nalaženje fleksibilnog rešenja.Republikanski senator blizak američkom predsedniku Donaldu Trampu na konferenciji za novinare s Vučićem je rekao da američki narod želi da Srbija bude uspešna.On je čestitao srpskom narodu na ekonomskom napretku i rekao da se raduje što je treći put u Srbiji, sada kada postoji nada za dalji napredak i produbljivanje odnosa SAD i Srbije, i za rešenje za dugotrajni problem i da se stabilizuje Srbija i ceo Balkan."Mi nećemo da nametnemo ni na koji način nikakvo rešenje. Želimo da podržimo predsednika Vučića dok se bavi tim pitanjem, da mu damo prostora da nađe fleksibilno rešnje. Imate hrabrog lidera u predsedniku Vučiću. On želi najbolje za srpski narod i on će pokazati hrabrost i on će biti hrabar da reši taj problem", rekao je on.Odgovarajući na pitanje novinara Džonson je rekao da postoji mogućnost da Tramp poseti Srbiju i da će se on zalagati za to, ali i dodao da ne "kontroliše Trampov raspored".On je rekao da Tramp, potpredsednik Majk Pens i pomoćnik državnog sekretara Ves Mičel znaju koliko je važno rešiti problem Kosova, dodajući da je "jasno koliko je Srbija važna za uspeh regiona u celini"."Postoji nada, mogućnost za dalji napredak i produbljivanje odnosa SAD i Srbije, i može da se da rešenje za dugotrajni problem i da se pomogne da se stabilizuje ne samo Srbija, već i čitav Balkan", rekao je DžonsonDžonson je rekao da će dati sve od sebe da podrži ljude na Kosovu i u Srbiji koji se bore za mir i stabilnost."Američki narod želi da vidi Srbiju uspešnu. Mi smo svi ljudska bića, mi svi želimo iste stvari. Mi želimo mir, mi želimo bezbednost. Mi želimo stabilnu situaciju gde možemo da dižemo porodice, da imamo dobre poslove", rekao je Džonson.Radio Glas Amerike preneo je ranije da je Džonson blizak predsedniku SAD Donaldu Trampu i da se očekuje da će pomoći u novoj fazi dijaloga Beograda i Prištine.Republikanski senator, koji predsedava senatskim Odborom za unutrašnju bezbednost, boravi u Beogradu u okviru regionalne turneje tokom koje je bio i u Makedoniji i na Kosovu.SAD žele da podrže Srbiju u naporima u normalizaciji regionalnih prilikaAmerički senator Ron Džonson rekao je danas u razgovoru sa srpskim ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem u Beogradu rekao da SAD žele da podrže Srbiju u naporima za normalizacije regionalnih prilika, saopštilo je srpsko ministarstvo.Dačić u razgovoru s Džonsonom izrazio zadovoljstvo zbog uspešne proslave stogodišnjice od kada je, u znak savezništva sa Srbijom, podignuta srpska zastava na Beloj kući.Srpski ministar je kazao da bi se i u budućnosti trebalo oslanjati na brojne tačke koje povezuju dve zemlje i dva naroda."Senator Džonson ukazao je da SAD žele da podrže našu zemlju u njenim naporima u pogledu normalizacije regionalnih prilika, jer će to doprineti prosperitetu čitavog Zapadnog Balkana", saopštilo je ministarstvo.