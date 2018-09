Krstajić: Gorak ukus, zaslužili smo pobedu

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić nije bio zadovoljan posle remija sa Rumunijom (2:2) u Ligi nacija. „Ostaje gorak ukus u ustima. Dva puta smo vodili. Nismo zaslužili da ostanemo bez pobede, ali to je fudbal. Bili smo bolji tokom cele utakmice, imali šanse, posebno u prvom poluvremenu, na kraju smo primili dva jeftina gola, a to se broji”, rekao je Krstajić na konferenciji za medije. On je dodao da su dva primljena...