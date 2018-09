Putin Siju: Odnosi Rusije i Kine zasnovani na poverenju

Vladivostok - Odnosi Moskve i Pekinga zasnovani su na poverenju u oblastima koje se kreću od politike do bezbednosti i odbrane, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin kineskom kolegi Siju Đinpingu u Vladivostoku. Putin je to rekao Siju uoči njihovog sastanka na marginama ekonomskog foruma u Vladivostoku, prenosi Rojters. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je od ključnog značaja za mir na Korejskom poluostvru to što su...