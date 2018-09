Junker: Ne smemo ispustiti Zapadni Balkan iz vida

To je rekao predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker. Zapadni Balkan ne smemo ispustiti iz vida, taj region ne smemo zanemariti inače će drugi još povećati svoj uticaj, rekao je Junker u govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom. "Moramo naći jedinstvo kada se radi o Zapadnom Balkanu - jednom zauvek. Ako to ne uradimo naše najbliže okruženje će oblikovati drugi", rekao je on. Junker je rekao da EU ne sme da smanji napore da...