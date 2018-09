Ljajić: Veliki problem za dijalog to što Tačija ne podržavaju u Prištini

Beta pre 7 sati

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da će u pregovorima Beograda i Prištine ključni problem biti to što predsednik Kosova Hašim Tači nema podršku albanskih političara za pregovaranje."Mislim da je Hašim Tači u ozbiljnom problemu kada govorimo o političkom legitimitetu, s obzirom da skoro nijedna politička grupacija, opoziciona, čak ni oni koji su u vlasti kao što je premijer (Ramuš) Haradinaj, ne podržavaju proces rešavanja kosovskog pitanja", kazao je Ljajić za televiziju Prva.On je dodao da ne zna da li i na koji način Tači može da iznese bio koje rešenje u pregovorima sa Srbijom, ali da je za Srbiju najvažnije da nastavi konstruktivnu i proaktivnu ulogu u traženju dugotrajno održivog rešenja."Čini mi se da će to u narednoj fazi dijaloga biti ključni problem, da li se na taj način može doći do kompromisnog rešenja. Postavlja se pitanje političkog legitmiteta, koje će se otvoriti u Prištini", rekao je Ljajić.