Zimonjić: Izuzetno je važno da ostanemo u Svetskoj grupi

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Nenad Zimonjić rekao je danas da teniseri spremni dočekuju meč protiv Indije i istakao da je vrlo važno da Srbija ostane u Svetskoj grupi tog takmičenja."U ovom momentu je najvažnije da spremni dočekamo taj duel i vredno radimo na tome. Desile su se neke izmene u našem sastavu, Krajinović neće biti u mogućnosti da igra, umesto njega tu je Danilo Petrović. Svi ostali igraju, privikavamo se na podlogu i s nestrpljenjem čekamo meč. Od izuzetne je važnosti da ostanemo u Svetskoj grupi, u kojoj smo od 2007. godine", rekao je Zimonjić na konferenciji za novinare u Kraljevu.Teniska reprezentacija Srbije od 14. do 16. septembra igra protiv selekcije Indije za opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa.Pored Danila Petrovića, u timu su i Dušan Lajović, Laslo Đere, Nikola Milojević i Peđa Krstin.Upitan da li se zna igrati singl mečeve, Zimonjić je naveo da "tu nema tajni"."Lajović i Đere su pokazali najbolju formu u poslednjem periodu i zaslužuju da igraju prvog dana", kazao je Zimonjić.Teniseri dve reprezentacije igraće u Kraljevu na šljaci, a Zimonjić je rekao da je izabrana najbolja podloga."Razgovarali smo o tome da li da igramo na šljaci ili tvrdoj podlozi. Mi smo svi odrasli na šljaci i ona nam više odgovara, ali je teško za kratko vreme napraviti takav teren u hali. Ja se nadam da će do petka biti u još boljem stanju i da neće doći do bilo kakve povrede", rekao je Zimonjić.Kraljevo neće biti domaćin Dejvis kupa prvi put, a selektor je dodao da se nada velikoj podršci."Bilo bi lepo da se napuni hala. Utiske koje smo mi poneli iz Kraljeva 2015. su bili zaista divni, to je bio izuzetno važan susret protiv Hrvatske. Ovo je jedna od retkih prilika da ljudi gledaju uživo vrhunski tenis, sledeće godine se menja format Dejvis kupa i ovo je lepa prilika i za našu publiku i za naše igrače. Podrška bi nam mnogo značila", kazao je Zimonjić.Selektor Indije Maheš Bupati rekao je da njegovi teniseri mogu da "naprave problem" srpskoj reprezentaciji."Ako damo sve od sebe, možemo srpskom timu napraviti dosta problema. Dejvis kup je Dejvis kup. Podloga je trenutno dosta meka, ali pričali smo sa ljudima iz organizacije da pokušaju da poprave to", rekao je Bupati.On je dodao i da njegova ekipa takođe neće igrati u standardnom sastavu."Mi takođe ne igramo u kompletnom sastavu, dva igrača su nam povređena, ali to je sastavni deo sporta", kazao je Bupati.