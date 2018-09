BEOGRAD - U Srbiji će ujutro ponegde po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab do umeren, severozapadni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od devet do 17, najviša od 27 do 31 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, severozapadni, uveče u skretanju na...