Greg Rusedski uveren da će Đoković prestići Federera

LONDON - Nekada četvrti teniser sveta Greg Rusedski uveren je da će Novak Đoković nadmašiti Rodžera Federera po broju gren slem titula. Srpski as je na US Openu došao do 14. trofeja na najznačajnijim turnirima i izjednačio se sa Pitom Samprasom, a ispred su samo još Rafael Nadal (17) i Federer (20). „U finalu Đokovića i Del Potra su dva čoveka sedela kući i držala fige Argentincu da pobedi - Federer i Nadal. Možda deluje da su daleko od...