Rešen misteriozni zločin u ODžACIMA: Ivana u kukuruzu usmrtio lovac?

SOMBORSKA policija danas je uhapsila Nikolu Jovanovića (25) iz Odžaka, zbog sumnje da je izvršio krivično delo - ubistvo. On se tereti da je u noći između 8. i 9. septembra u ataru Karavukova, kod Odžaka, loveći divlje svinje, ispalio više hitaca od kojih su dva pogodila Ivana Stojiljkovića (40). Nažalost, Ivan je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Nikoli je određeno zakonsko zadržavanje do 48 sati, i on će uz krivičnu prijavu...