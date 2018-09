Sunčano i toplo, do 31 stepen

Jutarnje temperature biće od osam do 10, a najviše dnevne od 27 do 31 stepena. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturama od 18 do 30 stepeni. Srbiju narednih dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme a tek od subote uveče se može očekivati naoblačenje. Biometeorološka situacija pogoduje većini hronično obolelih, ali su u jutarnjim i večernjim satima tegobe moguće kod astmatičara i kardiovaskularnih bolesnika. U...