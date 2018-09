Mali: Za Srbiju nastupa zlatno doba

Beta pre 1 sat

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su rezultati srpske ekonomije impresivni, da će penzioneri od 1. oktobra imati nikad veće penzije i da će plate u javnom sektoru do kraja godine biti povećane.Mali je za Radio-televiziju Srbije kazao da su svi ekonomski pokazatelji dobri i da to daje optimizam da se ide dalje, ali da se mora raditi pametno kako bi životni standard građana bio bolji i kako bi se minimalna zarada izjednačila sa minimalnom potrošačkom korpom.Ponovio je da je stopa rasta BDP u prvih šest meseci 4,9 odsto, da je stopa nezaposlenosti 11,9 odsto, da je učešće javnog duga u BDP-u ispod 60 odsto, ali da se teži da bude ispod 50 odsto."To su ozbiljni rezultati, imamo suficit u budžetu već drugu, treću godinu za redom", kazao je Mali i dodao da je 1,4 milijarde evra investicija u prvih šest meseci što je 15,6 odsto više nego prošle godine.Mali je kazao da se borba za smanjenje nezaposlenosti i povećanje rasta BDP-a nastavlja."Za Srbiju nastupa zlatno doba... Stižemo i prestižemo i zemlje u okruženju. Približavamo se okvirima da prosečna plata bude 500 evra", kazao je Mali.Govoreći o minimalnoj ceni rada, Mali je kazao da je sa 143 povećana na 155 dinara po satu i da je više usmerena na zahteve sindikata, a ne poslodavaca."Želimo da zajedno sa sindikatima dođemo do toga da minimalna zarada bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom", poručio je Mali.Očekujem da PKB bude uspešno privatizovanMali je izjavio je da se danas otvaraju ponude za kupovinu imovine Poljoprivrednog kombinata Beograd (PKB) i da očekuje da to bude još jedna uspešna privatizacija."Danas se otvaraju ponude. Videćemo šta će pisati u tim ponudama", rekao je Mali.On je kazao da je intencija da se pronađe partner za PKB koji će obezbediti kontinuitet proizvodnje, investicije kako bi se poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo razvijali, kao i da se obezbede "puna prava i zaštita zaposlenih""Očekujem još jednu uspešnu privatizaciju", kazao je Mali.