Novaković (Narodna stranka): Politička odmazda u Vrbasu. Stefanović: Napad na policajce (VIDEO)

Beta pre 15 minuta

Poverenik Narodne stranke za Vojvodinu Borislav Novaković pušten je oko 12.30 iz policije u Vrbasu a protiv njega je podneta krivična prijava za ometanje službenog lica, nakon što je priveden jer se sa grupom ljudi protivio uklanjanju bašte jednog kafića u tom gradu.U izjavi agenciji Beta, Novaković je rekao da je u policiji proveo od 7.30 do 12.30."Ja sam pokrajinski poslanik i moja je dužnost da zastupam birače svuda u Vojvodini gde su im ugrožena prava i gde pojedinci trpe šikaniranje državnih organa. U Vrbasu je policija instrumentalizovana od lokalne vlasti koja maltretira (vlasnika kafića Ognjena) Vujičića samo zato što je član Narodne stranke. Od kako je Aleksandar Vučić zavladao Srbijom, a njegov brat Andrej Novim Sadom i Vojvodinom, šikaniranje opozicije se sve vreme intenzivira", rekao je on.Novaković je dodao da su u svim lokalnim sredinama pomno prati ko su članovi opozicije i da se prema njima emituje agresivnost."Ljudima se ugrožava ekonomska egzistencija i lična bezbednost a diktatura Vučića ovako ulazi u završnu fazu. Ovo što se dogodilo Vujičiću je bilo egzemplarno kažnjavanje i ne predstavlja poruku za njega nego za sve ljude koji misle opoziciono", rekao je Novaković.On je odbacio tvrdnje ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića da je policija bila napadnuta i da je asistirala lokalnoj samoupravi koja je želela da ukloni objekat bez dozvole."Ministar policije laže! I to besramno. Sve je pravno čisto a letnju baštu uklanjaju samo zato što je vlasnik član Narodne stranke i ni zbog čega drugog. To je politička odmazda", rekao je on.Narodna stranka je ranije danas saopštila da je policija u Vrbasu privela poverenika te stranke za Vojvodinu Borislava Novakovića i još sedam ljudi koji su se protivili uklanjanju bašte kafića, za koju u toj stranci tvrde da se ruši po nalogu Andreja Vučića.Među privedenima je i član Narodne stranke Ognjen Vujičić, suvlasnik "Kafea centar", čiju baštu danas ruše.Narodna stranka je navela da su se privedeni protivili "bespravnom uklanjanju objekta koje opština Vrbas sprovodi bez valjane dokumentacije, a uz podršku više od 30 policajaca"."Narodna stranka traži hitno oslobađanje svih privedenih i poziva režim da se urazumi i ne hapsi političke protivnike. Pravni tim Narodne stranke, sastavljen od najuglednijih advokata, nalazi se u Vrbasu i upotrebiće sva legalna sredstva da privedeni budu oslobođeni", navodi se u saopštenju.Ta stranka je ocenila da je Vujičić postao meta vlasti samo zbog toga što nije krio pripadnost Narodnoj stranci."Moramo stati na put bahatosti Andreja Vučića koji je ovim hapšenjem pokazao da ne preza ni od upotrebe sile protiv svih koji se usude da mu se suprotstave. Ne dozvolimo da se legalizuje kafana na Pančićevom vrhu i rušenje Savamale samo zato što to podržava Aleksandar Vučić, dok se istovremeno protivpravno ruši letnja bašta u Vrbasu, jer Andrej Vučić želi da uputi poruku kako će proći svaki građanin koji ne skriva pripadnost opozicionoj stranci", navela je Narodna stranka.Stefanović: Policija postupala u skladu sa zakonom, Novaković napao policijuMinistar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović osudio je danas, kako je naveo, napad na policajce u opštini Vrbas za koji je optužio poverenika Narodne stranke za Vojvodini Borislava Novakovića i grupu ljudi koju je predvodio."Nedopustivo je da bilo ko, ma koju funkciju obavljao, pribegava nasilju i napada policajce koji rade svoj posao u skladu sa zakonom. Pripadnici policije koji su svakodnevno u prvoj liniji odbrane naše zemlje od raznih vidova kriminala, ne smeju i neće biti žrtve bahatih pojedinaca koji zbog svoje političke ili društvene pripadnosti smatraju da im je sve dozvoljeno", naveo je Stefanović u pisanoj izjavi.Stefanović je dodao da su policajci u Vrbasu postupali u skladu sa zakonom i pružali asistenciju organima lokalne samouprave u obavljanju zadataka.Savez za Srbiju: Stefanović narodnu policiju pretvara u partijskuSavez za Srbiju osudio je današnje privođenje poverenika Narodne stranke za Vojvodinu Borislava Novakovića i sedmoro građana koji su se protivili uklanjanju ugostiteljskog objekta "Centar kafea", koje opština Vrbas, kako se navodi, sprovodi bez valjane dokumentacije."Savez za Srbiju postavlja pitanje ministru Nebojši Stefanoviću - u skladu sa kojim zakonom je policija danas 'dala asistenciju'. Da li je to zakon Republike Srbije ili neki lični zakon ministra Stefanovića i vladajućeg režima u skladu sa kojim je narodna policija pretvorena u partijsku", naveo je taj savez.Savez je upitao Stefanovića zašto asistencija policije nije pružena za rušenje objekta na Pančićevom vrhu "koji su izgradili kriminalci koji su deo vlasti, ili kada su pod fantomkama rušeni objekti u sred noći u centru Beograda"."Dužan je da odgovori i da li se asistencija više od trideset naoružanih policajaca daje samo u slučaju kada se sklanja jedna od deset bašti u Vrbasu, jer je vlasnik lokala član opozicione stranke. Javno pitanje Saveza za Srbiju je i to - ako je režim obračun sa političkim neistomišljenicima otpočeo privođenjem i kordonom policije, šta je sledeći korak", dodaje se.Dveri: Hapšenje u Vrbasu neviđen pritisak na neistomišljenikePokret Dveri zatražio je danas da policija pusti privedene na protestu zbog rušenja bašte kafića u Vrbasu i da vlast prestane sa pritiscima na političke protivnike i neistomišljenike.Poslanik Dveri Ivan Kostić koji je prisustvovao hapšenju, zatražio je da se prestane sa pritiscima na opoziciju i izjavio da je "nečuveno da je policija privela poverenika Narodne stranke za Vojvodinu i još sedmoro ljudi"."Sa jedne strane imamo legalizaciju kafane na Pančićevom vrhu samo zato što to podržava Aleksandar Vučić, dok se istovremeno protivpravno ruši letnja bašta u Vrbasu, jer SNS želi da uputi poruku kako će proći svaki građanin koji ne skriva pripadnost opozicionoj stranci", naveli su iz tog pokreta.Pokrajinski DS osudio privođenje NovakovićaPokrajinski odbor Demokratske stranke (DS) za Vojvodinu zatražio je danas hitno oslobađanje iz pritvora funkcionera Narodne stranke Borislava Novakovića i još sedam građana, za koje DS navodi da su se mirno protivili uklanjanju objekta koji sprovodi opština Vrbas."Privođenje i hapšenje političkih protivnika, uz pomoć policije, je krajnje opasna poruka da je ovaj režim spreman na sve u borbi za očuvanje vlasti i privilegija", piše u saopštenju koje je potpisao Predsednik PO DS za Vojvodinu Miroslav Vasin.Dodaje se da angažovanje tolikog broja policajaca radi privođenja nekoliko mirnih pojedinaca ima za cilj da zaplaši građane koji su "spremni da protestuju zbog katastrofalnog stanja u društvu".Vasin je dodao da je takav tretman građana apsurdan u državi u kojoj se svaki dan dešavaju obračuni kriminalnih bandi.Narodna stranka je objavila i snimak privođenja