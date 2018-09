Član Pusi rajota u teškom stanju, otrovan?

On se nalazi u teškom stanju, rekla je članica grupe Veronika Nikulšina, i dodala da ne isključuje mogućnost da je Verzilov otrovan. Prema njenim rečima, on je počeo da se oseća loše u četvrtak uveče, par sati posle njenog suđenja za neizvršavanje naredbi policajca na koje je on došao da je podrži. "Uveče je počeo da se oseća loše. Izgubio je vid, vid mu je bio zamračen. Pripisali smo to iscrpljenosti ali se posle pogoršalo, nije mogao...