Han: Naš cilj treba da bude da Kosovo i Srbija imaju dogovor do sredine 2019.

Evropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je da bi cilj Evropske unije trebalo da bude da Kosovo i Srbija postignu dogovor do sredine iduće godine."Trebalo bi da bude naš cilj da imamo dogovor do sredine iduće godine. Stvari neće biti bolje ako se produžava posao, jer ćemo imati novu komisiju, novog visokog predstavnika. I treba ponovo da se počinje", rekao je Han.On je u intervjuu makedonskoj novinskoj agenciji MIA rekao da misli da su sve uključene strane svesne koji je ulog, šta je realno i šta je moguće.Han je rekao da Kosovu i Srbiji, u čijem dijalogiu posreduje šefica EU diplomatije Federika Mogerini, "treba omogućiti da uđu u te pregovore otvorenim pristupom", ali da rešenje ne sme da bude na račun drugih."Razume se da znaju svoje međunarodne obaveze i brige, i mislim da je cela priča dobro oslikana u rečenici: 'Svako bilateralno rešenje u regionu treba da doprinese stabilnosti, prosperitetu i da bude izdrživo'. Ne sme da bude na račun drugih. Naprotiv", rekao je evrokomesar za proširenje.Prema rečima Hana, to rešenje mora da bude nešto što će dodatno doprineti opštem cilju - da svih svi iz zapadnobalkanske šestorke budu u EU, pre ili kasnije.To je, kako je rekao, jedini način za održivo i sigurno rešavanje sporova u regionu."Ceo koncept neće biti uspešan, ako članice postanu samo dve ili tri zemlje, a druge ostanu napolju. To neće doneti stabilnosti u regionu. Naprotiv", rekao je Han.