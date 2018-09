(Uživo): Monstruozni uragan prečnika 400 kilometara stigao do amerike, zvaničnici upozoravaju: Kasno je za evakuaciju (foto, video)

Uragan "Florens" sve je bliži istočnoj obali SAD, a obilne padavine koje će doneti i do 100 centimetara kiše zahvatile su Severnu i Južnu Karolinu. Uragan, čiji je prečnik oko 400 kilometara, pogodiće područja na kojima živi oko 11 miliona Amerikanaca. 10:14 - Uragan stigao do obale Nacionalni centar za uragane objavio je saopštenje da je uragan Florens stigao do obale Severne Karoline. 09:29 - Prazni rafovi, kolone na izlasku Juče u toku...