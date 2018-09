Rama o korekciji granica na Kosovu: Ovakva prilika Prištini se neće ponoviti narednih 30 godina

Albanski premijer Edi Rama izjavio je povodom ideje o korekciji granica iznete u dijalogu Beograda i Prištine da je on "poslednji koji bi to trebalo da komentariše" i ocenio da u Prištini "moraju da održe odgovarajuće strateške razgovore, zato što se takva prilika možda neće ponoviti narednih 30 godina". "Na kosovskim vlastima je da rade na platformi za dijalog. Ja sam poslednji koji to komentariše, zato što na Kosovu već traje debata o...