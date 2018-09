Napad kod Aleksinca: Trpeli smo mučenje, ali pretnje sinu nismo mogli

RAZBOJNICI su me napali u snu i brutalno udarali pesnicama. Davili su me rukama i slomili jagodičnu kost... Zubi su mi ostali na krevetu. Nisam mogao da gledam kako mi krvnički muče majku i peglom je spaljuju po celom telu. Trpeli smo sve dok nisu zapretili da će mi ubiti sina, a onda je otac rekao majci da im preda nakit za koji ja nisam ni znao gde stoji. Uz to, oteli su nam i ručne satove i novac koji smo imali u novčanicima. PROČITAJTE...