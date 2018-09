Ambasador: Nemačka veoma skeptična prema promeni granica

To je izjavio novoimenovani ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib. On je u intervjuu za vikend izdanje lista Danas kazao da je dijalog Beograda i Prištine doneo izvesni napredak koji je izuzetno važan za "građane u Srbiji i na Kosovu". "Evropska unija je jasno dala do znanja: Srbija može pristupiti EU tek nakon što su rešeni odnosi sa Kosovom. Veoma smo skeptični prema promenama granica po etničkim linijama. Savezna kancelarka (Nemačke...