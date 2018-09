Uhapšen zbog otimanja novčanika na ulici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su M. L. (1975) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na naročito drzak i opasan način. On se sumnjiči da je jednoj Kragujevčanki istrgao novčanik iz ruke u kome je bilo 14.000 dinara, 10 evra i lična dokumenta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u...