Danas sunčano i toplo, do 30 stepeni

Jutarnje temperature biće od 10 do 18, a najviše dnevne od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, s temperaturama od 15 do 27 stepeni. Biometeorološke prilike su povolŃ�ne za većinu hronično obolelih, dok se osobama koje imaju srčana obolŃ�enja savetuje oprez. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj...