Ponoš: Vučić od postavljenja u vojsci pravi rijaliti

Beta pre 5 sati

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić "napravio rijaliti" od imenovanja u Vojsci Srbije dramatičnim sazivanjem sastanka sa vojnim vrhom i još dramatičnijom konferencijom za novinare, a sve to da bi skrenuo pažnju sa činjenice da Kosovske bezbednosne snage prerastaju u kosovsku vojsku."Od devet nepopunjenih ključnih mesta u vojsci, popunjena su četiri, a Vučić je to saopštio na dramatičan način, kao da brani Šabac. Mogao je da ta mesta popuni i ranije, umesto što ih je dve godine držao upražnjenim i tako urušavao sistem", rekao je Ponoš, a saopštila Narodna stranka.Ponoš, koji je i bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije, dodao je da je Vučić konačno uradio nešto što mu je posao, jer ima ustavna ovlašćenja za postavljenja u vojsci."To je jedna od retkih stvari koje radi sa ustavnim ovlašćenjima. On radi sve što mu Ustav Srbije nije dozvolio, a ono što bi trebalo da radi, to radi površno i neredovno. Sva je sreća što u vojsci još uvek ima pre svega kvalitetnih ljudi", naveo je Ponoš.On je kazao da su neka od rešenja dobra i da u vojsci verovatno nije ni moguće naći bolja."Neprimeren je, međutim, način na koji je Vučić obavio promene u vojsci. Pomešao je unapređenja, postavljenja i penzionisanja generala sa tragedijom na gradilištu, peračima prozora i grotesknom pričom o babi ubici. Jasno je da je Vučić opsednut dosijeima, ali nisu mu se slučajno izmešali dosijei generala i baba ubica", istakao je Ponoš.On je ocenio i da je Vučić važne promene u Vojsci Srbije upotrebio kao "smokvin list" svoje prećutne saglasnosti za formiranje takozvane vojske Kosova i odvlačenje pažnje od tragedije na svom omiljenom gradilištu "Beograda na vodi".Prema njegovim rečima, aktuelni režim okreće glavu i "anestezira srpsku javnost", kada se formira takozvana vojska Kosova."Vučića sagovornici iz sveta, koji se bave Kosovom i Metohijom, bodre govoreći mu da on snažno kontroliše stanje kod kuće i da mu nije teško da progura i gorke pilule u Srbiji, dok je to predsedniku samoproglašenog Kosova Hašimu Tačiju to teže, jer on nije tako moćan u Prištini. Zato od njega traže da napravi još koji ustupak. Vučić je srećan zbog oda njegovoj moći, a oni su zapravo otkrili da je on loš igrač željan aplauza i još igra sa otvorenim kartama", rekao je Ponoš.