U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, najniža temperatura od 10 do 18 C, najviša od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beorgadu će danas takođe biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, a najniža temperatura oko 15 C, najviša oko 27 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 27 do 31...