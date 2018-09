Vučić doputovao u Kinu

On će se tokom boravka u Kini, do 19. septembra, susresti sa predsednikom Si Đinpingom i premijerom Li Kećangom. Kineski predsednik će prisustvovati potpisivanju dva sporazauma sa Srbijom, što, kako ističu domaćini, on nikad ne radi. U delegaciji Srbije, koju predvodi predsednik Vučić, su potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar finansija Siniša Mali, ministar rudarstva...