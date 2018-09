(Uživo) okupljanje učesnika parade ponosa u podne na Slaviji: Puste ulice u centru Beograda, vernici pred crkvom Svetog Marka, muškarac uhapšen! Pojačano prisustvo policije (kurir TV)

BEOGRAD - Parada ponosa, pod sloganom "Reci DA", biće održana danas u centru Beograda, a okupljanje učesnika počinje od 12 časova na Slaviji, kod hotela "Hilton". Ovogodišnja Kuma Prajda, novinarka Suzana Trninić, učesnicima će se obratiti na Trgu Slavija oko 14 časova, a šetnja do 14.30. Povorka će krenuti sa Slavije, a kretaće se Ulicom kralja Milana, preko Terazija do Kolarčeve, zatim do Ulice Vase Čarapića, a završava se na Studentskom...