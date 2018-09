"Parada ponosa" zatvara centar Beograda, izmene u saobraćaju

Okupljanje učesnika je u podne, u Ulici kralja Milana, polazak je u 14 sati, a skup će proći kroz ulice Kralja Milana, Terazije, Trg republike, Studentski trg i stiže do Studentskog parka. Zato će od 10.30 do 15.30 biti zatvorene ulice Kralja Milana, Terazije, Kolarčeva, Trg republike, dok se od 10.30 do 20.30 zatvaraju za saobraćaj ulice Vase Čarapića, Studentski trg, Uzun-Mirkova, od Kralja Petra do Studenstkog trga, i Braće Jugovića,...