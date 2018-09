"Niko nije srećan zbog odnosa Evrope i Rusije"

To je izjavio predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer. Tass prenosi da je šef nemačke drĹľave to kazao u intervjuu finskom listu "Helsingin sanomat" uoči posete Finskoj. "Niko ne moĹľe da bude srećan trenutnim stanjem odnosa Nemačke i Evrope s Rusijom", poručio je Ĺ tajnmajer. On je dodao da su aktivnosti Rusije u istočnoj Ukrajini i na Krimu u velikoj meri negativno uticale na odnose dve...