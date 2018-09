Brnabić: Vlada danas uplaćuje 250.000 za bolesnu decu

Beta pre 2 sata

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Vlada Srbije jutros donela zaključak da uplati 250.000 evra za lečenje bolesne dece.

U saopštenju sa sednice Vlade Srbije navodi se da je Vlada donela odluku o dodeli sredstava za nastavak lečenja Dušana Todorovića iz Svilajnca u Španiji u iznosu od 29.663.000 dinara i da će ta srestva biti korišćena za eventualne dodatne troškove lečenja tog dečaja, ali i još petoro dece u inostranim zdravstvenim ustanovama za čije lečenje fondacija "Produži život" prikuplja sredstva.



Premijerka je na konferenciji za novinare kazala da će novac biti uplaćen danas tokom dana.



"Jutros u 9 sati smo donelo odluku. To će biti uplaćeno danas tokom dana", rekla je Brnabić.



U saopštenju sa sednice Vlade Srbije dodaje se da je Ministarstvo zdravlja obezbedilo hitan sanitetski transport, uz pratnju medicinskog osoblja do inostrane zdravstvene ustanove u Španiji za Dušana Todorovića, dok su Fondacija "Podrži život" i donatori uplatili sredstva na račun ove zdravstvene ustanove.



Vlada Srbije pozvala je građane da se najpre obrate Budžetskom fondu za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji pri Ministarstvu zdravlja, s obzirom na to da ima dosta slučajeva da se novac za lečenje obolelih u inostranstvu traži mimo ove institucije.



"Fond će blagovremeno razmotriti svaki zahtev za lečenje dece i odraslih u inostranstvu, jer je država za ove namene izdvojila više finansijskih sredstava nego ranije", navodi se u saopštenju.