Gabrijel: Bez rominga kada uđete u EU, do tada radimo na sniženju cena rominga

Evropska komesаrka zа digitаlno društvo i ekonomiju Mаrija Gаbrijel izjavila je danas da će roming za region Zapadnog Balkana biti ukinut kada zemlje regiona postanu članice Evropske unije, ali da će se do tada raditi na sniženju cena."Srbija i region treba da postanu članice EU i u tom trenutku neće biti posebnih cena rominga. Sada pričamo o sniženju cena rominga", rekla je Gabrijel je na konferenciji za novinare sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.Evropska komesarka je kazala da je plan da do leta 2019. godine cena megabajta u romingu bude 70 centi, a do 2021. godine 20 centi."Sada često dobijete poruku da je cena 14 evra", rekla je Gabrijel.Komesarka je kazala da je sniženje cena rominga prioritet u Digitalnoj agendi za Zapadni Balkan, jer će to koristiti građanima regiona, ali i privredi."Računamo na spremnost zemalja regiona da se ide napred. Već postoji dogovor sa četiri zemlje", rekla je Gabrijel i dodala da se nada da će uskoro imati i jasan raspored kada i koliko će biti snižene cene SMS poruka i poziva.