Milojević: Nećemo stati na ovome i biti samo puki učesnici Lige šampiona

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da svi u klubu jedva čekaju početak Lige šampiona, u kojoj ne žele da budu samo učesnici i da se tu zaustave."Došli smo do tog trenutka i jedva čekamo utakmicu. Ona mnogo znači, Zvezda je mnogo veliki klub. Ova generacija je napravila veliki uspeh. Želeli smo Ligu šampiona i budite ubeđeni da ćemo da uradimo sve da ne stanemo na ovome. Ne bih voleo da budemo samo puki učesnici svega ovoga. Ostaje nam da živimo te snove koje smo ostvarili", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.Crvena zvezda će u utorak od 21.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Napolija u prvom kolu Grupe C Lige šampiona.Milojević je na veoma posećenoj konferenciji za medije naveo da su on i ostali u ekipi "intimno želeli" da Zvezdu vrate na puteve stare slave."Svi smo želeli da vidimo tu Ligu šampiona i možemo da se pohvalimo da smo jedini u regionu koji igraju. Nije lako ući u krug najboljih evropskih klubova. Ekonomski smo mala zemlja, a sa kakvim gigantima igramo... Pritisak je sastavni deo ovog posla i o njemu ne bi trebalo da pričamo. Utakmica sa Napolijem je spektakl, to je ono što smo želeli. Rezultatski pritisak je samo na meni, a na igračima da uživaju i budu to što jesu", kazao je Milojević.Govoreći o samoj utakmici protiv Napolija, Milojević je rekao da će ona biti teška i da o njoj ne treba posebno pričati."Spremaćemo se kao i za sve ostale utakmice. Motivisani smo, jedva čekamo. Imam veliko poverenje u igrače. Biće mi drago što će biti spektakl. Uz veliko poštovanje prema Napoliju, ne plašimo se nikoga. Probaćemo da budemo ono što smo, da se borimo uz podršku navijača", rekao je Milojević.Posebno pohvalno je govorio o treneru Napolija Karlu Ančelotiju, od koga, kako je rekao, može mnogo da nauči."Veoma ga poštujem, mislim da je jedan od najboljih trenera na svetu. To pokazuje i njegova karijera, klubovi i svi trofeji. Ja sam, pitanje je mlad ili star, čovek koji voli da uči. Mnogo sam učio i od Ančelotija. To je izazov za mene, da napredujem, kao što i igrači mogu da napreduju u toku utakmice sa takvim protivnicima", rekao je trener crveno-belih.Milojević je kazao da poštuje Napoli, uz reči da je taj klub jedan od favorita za osvajanje titule u Italiji, a da će njegovi fudbaleri igrati svoju igru i da nemaju razlog da se plaše.On je ponovio da je od samog početka verovao da će Zvezda igrati Ligu šampiona."Bilo je mnogo ponuda, ali su igrači pokazali kolika je njihova ljubav prema Zvezdi. Svi smo ostali da igramo tu Ligu šampiona. Kada sam došao ovde, verovao sam. Kada nešto radite, morate da verujete. Verovao sam da možemo da uradimo dosta dobrih stvari. Liga šampiona nam je bila cilj", naveo je trener Zvezde.On je kazao da ekipi ne sme da se dogodi ono što se desilo u prvom poluvremenu utakmice sa Salcburgom u baražu za Ligi šampiona."Imati prazan hod od samo par minuta može da vas košta na ovom nivou. Ne bismo smeli da imamo trenutaka dekoncentracije. Napoli i slične ekipe vas vrlo lako kazne. Svaka utakmica je iskustvo. Imamo pametne momke, koji su spremni da uče", rekao je Milojević.Vladan Milojević je na savetima zahvalio Siniši Mihajloviću sa kojim je razgovarao o predstojećoj utakmici, ali nije želeo da otkrije detalje.Kada je reč o igračkom kadru, Milojević je rekao da je situacija sa El Farduom Benom dobra i da zna kako će se Zvezda suprostaviti Napoliju.