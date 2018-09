Vila Jovanke Broz u očajnom stanju, država nema para

Zbog toga će ta vila uskoro biti ili ponuđena na prodaju ili data u zakup nekome ko želi da uloži novac u njeno renoviranje, izjavio je za Večernje novosti direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić. "Moguće je da neko uzme vilu u zakup na duži period, koji bi opravdao tolika investiciona ulaganja, a da mu se to što je uložio odbija od zakupnine, do polovine vrednosti nekretnine", kazao je Vorkapić. On je kazao da je država...