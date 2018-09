Danas i narednih dana sunčano i toplo, do 31 stepen

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 8 do 16, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće 16, a najviša dnevna oko 29 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će do subote biti pretežno sunčano i...