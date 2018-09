Avion "Er Srbije" stigao u Hurgadu, pa krenuo kući

Prema najnovijim informacijama, on je potom, krenuo nazad ka Beogradu. Kako je javila TV Prva, tehnički problemi zbog kojih je sinoć avion srpske avio-kompanije koji je prevozio turiste u Hurgadu prinudno sleteo na aerodrom na Pafosu, je otklonjen. Zbog toga, let od Hurgade ka Beogradu, istim tim avionom, kasni nekoliko sati. Oglasila se i kompanija "Er Srbija", iz koje je saopšteno da je čarter-let Er Srbije JU7210 od Beograda do Hurgade...