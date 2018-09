Vučić: Neće biti vojne parade ali ćemo organizovati veliku vežbu

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da verovatno neće biti održana vojna parada, koja je ranije bila planirana u Beogradu do kraja godine, već će po svemu sudeći biti organizovana velika vežba na kojoj će Vojska Srbije prikazati svoje mogućnosti."Verovatno nećemo ići na paradu, nego na veliku vežbu. Da vidimo za šta nam je vojska sposobna. Da to ima nekog smisla, a ne da bude lakirovka. Ofarbamo 100 tenkova i provozamo kroz centralne ulice. Nego da vidimo da li vojska radi i da li može da posluži za odvraćanje potencijalnog agresora", rekao je Vučić novinarima u Kini.Odgovarajući na pitanje da li postoji opasnost da Srbija pretrpi određenu štetu zbog carinskog rata SAD i Kine, Vučić je rekao da će to pogoditi ceo svet, ali da će Srbija pokušati da sačuva svoje interese i da će svakako gledati da se ponaša fer i moralno, odnosno da poštuje međunarodna pravna pravila."Kada se slonovi tuku, strada trava... Moramo da se trudimo da se sačuvamo, ali pogodiće i nas i ceo svet. Ja se nadam, s obzirom da neke mere stupaju na snagu tek od januara, da će do tada neka drugačija klima da zavlada i da će se to rešiti. Jer od međusobnih sankcija (SAD i Kine) nema rezultata", rekao je Vučić.On je rekao da očekuje da se, zbog tog carinskog rata, formiraju mnogi savezi i da dođe do nekih neočekivanih približavanja, jer se sada vodi trka za to ko će biti globalno dominantna sila za pet ili deset godina."Srbija gleda svoje interese i ponaša se fer i moralno. Poštuje ono što su međunarodno-pravni uzusi. Toga se držimo. A situaciju pratimo budno", rekao je on.